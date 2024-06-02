Serato RANE Scratchlive SL3

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SeratoRANEScratchliveSL3インターフェイスケーブル等は付属しません。本体のみです。出品にあたり簡易動作確認しています。写真の通り、細かい擦過傷や汚れが認められます。エアクッションにて梱包後発送予定です。あくまでも個人保管品となりますので、状態をお気になされる方はご検討下さい。非常識な大幅値下げコメント返信致しかねます#serato#sl3