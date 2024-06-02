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Serato RANE Scratchlive SL3
商品番号 I32443539508
商品名

Serato RANE Scratchlive SL3
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 6,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SeratoRANEScratchliveSL3インターフェイスケーブル等は付属しません。本体のみです。出品にあたり簡易動作確認しています。写真の通り、細かい擦過傷や汚れが認められます。エアクッションにて梱包後発送予定です。あくまでも個人保管品となりますので、状態をお気になされる方はご検討下さい。非常識な大幅値下げコメント返信致しかねます#serato#sl3
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RANE 製品情報 - お知らせ - ヒビノインターサウンド株式会社
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