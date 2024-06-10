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希少　昭和レトロ　ファースト社　いたずら天使　犬　特大
商品番号 F88151532126
商品名

希少　昭和レトロ　ファースト社　いたずら天使　犬　特大
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

35年以上前のものです。ファースト社の希少な犬のぬいぐるみです。長さ約49センチ鼻が劣化で革みたいなのがありましたが破れています。他は全体的に目立つ汚れなどはありませんが、かなり昔のものになりますので神経質な方のご購入はお控え下さい。
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