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BOSS BR-8 マルチトラックレコーダー ジャンク
商品番号 D78667948705
商品名

BOSS BR-8 マルチトラックレコーダー ジャンク
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

実家に眠っていた物になります。自分の物ではなかったのでよくわからず他の方の出品を見ての出品になります。電源の確認はできていますが繋げる物がなく確認ができていません。ジャンク扱いにて購入していただければと思います。上記の件ご理解の上で購入宜しくお願い致します。
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