今市隆二　RILY’S PARTY バースデイ　メッセージカード　リストバンド

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三代目JSOULBROTHERSOFFICIALFANCLUBpresentsRYUJIIMAICHIBIRTHDAYEVENT2023”RILY’SPARTY”今市隆二2023年9月2日来場者限定プレゼント☆メッセージカード開けると直筆メッセージ(印刷)が書かれています。確認の為一度開封してます。☆リストバンド1部のオレンジです。外す時にハサミで切ってます。神経質な方のご購入はご遠慮下さい。ご理解いただける方のみご購入お願いします。値下げ交渉お断り即購入OK