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ポケモンカード 雷エネルギー ENERGY エナジー 15枚
商品番号 S12854660567
商品名

ポケモンカード 雷エネルギー ENERGY エナジー 15枚
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 3,466 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードの雷エナジー15枚です。2003年の物が15枚になります！今だとなかなか手に入りにくい年代になるとごいます。白かけあります。プレイ用でお願いします。NCNRでお願いします。
http://narcologia.ru/goods/cryptographic153537.html
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