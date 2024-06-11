ポケモンカード 雷エネルギー ENERGY エナジー 15枚

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商品詳細
ポケモンカードの雷エナジー15枚です。2003年の物が15枚になります！今だとなかなか手に入りにくい年代になるとごいます。白かけあります。プレイ用でお願いします。NCNRでお願いします。
http://narcologia.ru/goods/cryptographic153537.html
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