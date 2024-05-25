油彩風景画　キャンバスのみ　八幡学園寄贈作品　サイン　印譜有り　模写　AF

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日本人/人気アーティスト···絵画の種類···油彩画・油絵形式···その他主題···風景・海景主な画材···油彩絵の具肉筆画 八幡学園寄贈作品 サイン 印譜御座いますが、鑑定受けておりませんので、 本件模写出品としております。状態 経年経過による やや汚れサイズ 32cmX41cmキャンバス厚み 2.0cmキャンバスのみのため 額装新調お勧め致します。 目利きの方のご入札参加お待ち申し上げます。