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- 油彩風景画 キャンバスのみ 八幡学園寄贈作品 サイン 印譜有り 模写 AF
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商品詳細
日本人/人気アーティスト···絵画の種類···油彩画・油絵形式···その他主題···風景・海景主な画材···油彩絵の具肉筆画 八幡学園寄贈作品 サイン 印譜御座いますが、鑑定受けておりませんので、 本件模写出品としております。状態 経年経過による やや汚れサイズ 32cmX41cmキャンバス厚み 2.0cmキャンバスのみのため 額装新調お勧め致します。 目利きの方のご入札参加お待ち申し上げます。
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http://narcologia.ru/goods/shuttle548725.html
http://narcologia.ru/goods/mythic544635.html
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