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油彩風景画　キャンバスのみ　八幡学園寄贈作品　サイン　印譜有り　模写　AF
商品番号 M95285502929
商品名

油彩風景画　キャンバスのみ　八幡学園寄贈作品　サイン　印譜有り　模写　AF
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 16,415 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日本人/人気アーティスト···絵画の種類···油彩画・油絵形式···その他主題···風景・海景主な画材···油彩絵の具肉筆画　　八幡学園寄贈作品　　サイン　　印譜御座いますが、鑑定受けておりませんので、　　　　　本件模写出品としております。状態　　　経年経過による　やや汚れサイズ　　32cmX41cmキャンバス厚み　　　2.0cmキャンバスのみのため　額装新調お勧め致します。　目利きの方のご入札参加お待ち申し上げます。
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