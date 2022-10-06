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水彩画「裸婦」（梅原のサイン）
商品番号 C17447711604
商品名

水彩画「裸婦」（梅原のサイン）
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 2,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

梅原龍三郎の若年期の水彩画と思われますが、正規の鑑定書はありません。一点物でサイン、共シールあり、貴重なものと思います。中国の唐時代の物語に題を取ったものと思われます。大変古いものですのでシミなどもあります。写真をご覧ください。額縁51.62窓33.41ほど。
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