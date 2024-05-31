備前 瓢徳利 酒呑 ジョントーマスウェルズ 共箱酒器盃

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商品詳細
自宅保管品の為神経質な方はご遠慮ください。古いお品のご理解頂ける方よろしくお願い致します。状態は画像にてご確認お願い致します。サイズ徳利高さ16.5cm盃口径7cm高さ5.6cmご不明な点ありましたらコメントよろしくお願いします。#RA出品中#茶道具#工芸#骨董#煎茶器#アンティーク#棚#茶器#和#茶室
http://narcologia.ru/goods/recuperation805721.html
http://narcologia.ru/goods/waveform488417.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney358049.html
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