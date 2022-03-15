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コナミ 1/144陸上自衛隊装備大全第弐弾　2種
商品番号 L84634977087
商品名

コナミ 1/144陸上自衛隊装備大全第弐弾　2種
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 2,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スケール···その他スケール箱無し商品です。中身のフィギュア等には問題ございません。また、返品は不可にてお願い致します。
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