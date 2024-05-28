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レコードプレーヤー
商品番号 X51244221690
商品名

レコードプレーヤー
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 21,070 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Technicsのレコードプレーヤーです。細かい傷はありますが動作に問題ありません。ライトはつきません。
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