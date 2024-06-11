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JUNO-G 液晶故障
商品番号 T53336221032
商品名

JUNO-G 液晶故障
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 15,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RolandのJUNO-Gシンセサイザーの出品となります。アダプター、ソフトケース、フットペダルが付きます。通電・音出しは確認済みですが、液晶表示が映らない為、ジャンク品としての出品となります。#ローランド#RolandJUNO-G
http://narcologia.ru/goods/scissoring87296.html
http://narcologia.ru/goods/unusable874.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic921937.html
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