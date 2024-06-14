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ギター ストラトタイプ GATOR新品ケース付
商品番号 E48844988414
商品名

ギター ストラトタイプ GATOR新品ケース付
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ノーブランドストラトタイプHSHGATOR新品ケース付ノーブランドのストラトタイプのエレキギターです。各メーカーの木材やパーツが使用されているようですが詳細は不明です。ピックアップレイアウトはHSH、フロントとハムがシングルハムとなっております。指板の色も濃く、キッチリ組み込みがされている印象ではありますが、あくまで主観ですので、完璧を求める方のご購入は御遠慮願います。なお、材質や塗装など詳しいことは分かりかねます。動作は確認済みです。GATORの新品ギターケースをお付けします。型番は写真のタグをご参照ください。（ギターとケースのバラ売りはいたしません）スタンドは付属いたしません。本出品につきましては、配送料負担の変更とお値下げは考えておりません。ご検討いただければ幸いです。※発送は梱包後、170cm以下ならゆうパック、170cm以上ならクロネコヤマトを利用予定です。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming407092.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador731106.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney80549.html

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