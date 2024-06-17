YAMAHA フルート YFL-23

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商品詳細
YAMAHAフルートYFL-23ハードケース付きです。※写真に写りきらない程度の細かいスレ等が見受けられる場合がございます※すべての動作を確認できているわけではありません※ご理解頂いた上でのご購入を宜しくお願い致します検）#YAMAHA#ヤマハ#フルート#楽器#音楽#T02_1088
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