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- ★マーベルレジェンド★モンスターヴェノム★ヴェノム★2体セット★
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商品詳細
◯マーベルレジェンド◯モンスターヴェノム◯ヴェノム◯2体▼開封済み▲パッケージにはスレ、凹みなどありますが、本体は綺麗な状態だと思います。購入後、開封し動作確認して、箱に戻して暗所に仕舞っていました。日焼けはありません。バラ売りは考えておりません。フィギュア種類···アクションフィギュア
http://narcologia.ru/goods/navigate823130.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney110149.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement26699.html
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