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★マーベルレジェンド★モンスターヴェノム★ヴェノム★2体セット★
商品番号 N33019880633
商品名

★マーベルレジェンド★モンスターヴェノム★ヴェノム★2体セット★
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◯マーベルレジェンド◯モンスターヴェノム◯ヴェノム◯2体▼開封済み▲パッケージにはスレ、凹みなどありますが、本体は綺麗な状態だと思います。購入後、開封し動作確認して、箱に戻して暗所に仕舞っていました。日焼けはありません。バラ売りは考えておりません。フィギュア種類···アクションフィギュア
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