スーパーマリオ　スタンダードフィギュア　全４種

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商品詳細
グッズ種類···プライズ/一番くじ下記セットです。スーパーマリオスタンダードフィギュア全4種即購入可。全て新品未開封です。プライズ品の為、箱に傷やへこみがある場合があります。状態は掲載画像でご確認ください。段ボール梱包で発送します。#マリオ#ルイージ#ワリオ#ワルイージ#フィギュア
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