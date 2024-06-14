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アメリカ軍 エンデュアリングフリーダム jose ドラゴンモデルズ
商品番号 I42303933295
商品名

アメリカ軍 エンデュアリングフリーダム jose ドラゴンモデルズ
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 2,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自宅で保管していました。新品未開封品ですが、箱には傷、スレ、凹み等があります。商品は現状の写真の状態です。中古品になりますのでご理解頂ける方のみご検討下さい。
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