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中国　 古銅青銅　象嵌神獣燭台　時代箱　M R5252
商品番号 Y59713215073
商品名

中国　 古銅青銅　象嵌神獣燭台　時代箱　M R5252
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 20,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約１８．３㎝　幅約２２cm×約２０cm　重さ約１０８３ｇ土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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