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- 特別出品 桃山～江戸初期 織部瀬戸釉茶入 古箱あり 美術館級 茶道具
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商品詳細
桃山～江戸初期頃の織部瀬戸釉茶入です。古箱もあります。箱には瀬戸茶入と書かれておりますが、織部の瀬戸釉茶入です。似ているので間違えても仕方がないでしょう。参考画像を掲載してあります。参考品と同様に底に窯印があります。参考品である京都の細見美術館のものに良く似ております。まさに美術館のお品です。良い状態を保っています。高さは約8,5cm幅は約5,5cmです。本来でしたら相当な価値のあるものかと思いますが、格安で出品しておりますので、宜しくお願いいたします。
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http://narcologia.ru/goods/rouge609710.html
http://narcologia.ru/goods/composite479054.html
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