  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
特別出品 桃山～江戸初期 織部瀬戸釉茶入 古箱あり 美術館級 茶道具
商品番号 T71034123323
商品名

特別出品 桃山～江戸初期 織部瀬戸釉茶入 古箱あり 美術館級 茶道具
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 98,064 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

桃山～江戸初期頃の織部瀬戸釉茶入です。古箱もあります。箱には瀬戸茶入と書かれておりますが、織部の瀬戸釉茶入です。似ているので間違えても仕方がないでしょう。参考画像を掲載してあります。参考品と同様に底に窯印があります。参考品である京都の細見美術館のものに良く似ております。まさに美術館のお品です。良い状態を保っています。高さは約8,5cm幅は約5,5cmです。本来でしたら相当な価値のあるものかと思いますが、格安で出品しておりますので、宜しくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/freezer339698.html
http://narcologia.ru/goods/rouge609710.html
http://narcologia.ru/goods/composite479054.html

特別出品 桃山～江戸初期 織部瀬戸釉茶入 古箱あり 美術館級 茶道具
特別出品 桃山～江戸初期 織部瀬戸釉茶入 古箱あり 美術館級 茶道具 ...

特別出品 桃山～江戸初期 織部瀬戸釉茶入 古箱あり 美術館級 茶道具
特別出品 桃山～江戸初期 織部瀬戸釉茶入 古箱あり 美術館級 茶道具 ...

特別出品 桃山～江戸初期 織部瀬戸釉茶入 古箱あり 美術館級 茶道具
特別出品 桃山～江戸初期 織部瀬戸釉茶入 古箱あり 美術館級 茶道具 ...

特別出品 桃山～江戸初期 織部瀬戸釉茶入 古箱あり 美術館級 茶道具
特別出品 桃山～江戸初期 織部瀬戸釉茶入 古箱あり 美術館級 茶道具 ...

特別出品 桃山～江戸初期 織部瀬戸釉茶入 古箱あり 美術館級 茶道具
特別出品 桃山～江戸初期 織部瀬戸釉茶入 古箱あり 美術館級 茶道具 - 陶芸

特別出品 桃山～江戸初期 織部瀬戸釉茶入 古箱あり 美術館級 茶道具
特別出品 桃山～江戸初期 織部瀬戸釉茶入 古箱あり 美術館級 茶道具 - 陶芸

特別出品 桃山～江戸初期 織部瀬戸釉茶入 古箱あり 美術館級 茶道具
特別出品 桃山～江戸初期 織部瀬戸釉茶入 古箱あり 美術館級 茶道具 ...

特別出品 桃山～江戸初期 織部瀬戸釉茶入 古箱あり 美術館級 茶道具
大人気の 特別出品 茶道具 美術館級 古箱あり 織部瀬戸釉茶入 桃山 ...

特別出品 桃山～江戸初期 織部瀬戸釉茶入 古箱あり 美術館級 茶道具
2023年最新】茶道具 古瀬戸茶入の人気アイテム - メルカリ

特別出品 桃山～江戸初期 織部瀬戸釉茶入 古箱あり 美術館級 茶道具
古瀬戸茶入 桃山〜江戸時代初期 | labiela.com

特別出品 桃山～江戸初期 織部瀬戸釉茶入 古箱あり 美術館級 茶道具
古瀬戸茶入 桃山〜江戸時代初期 | labiela.com

特別出品 桃山～江戸初期 織部瀬戸釉茶入 古箱あり 美術館級 茶道具
桃山～江戸初期 朝鮮唐津徳利 美術館級 古箱有り 貴重 骨董 茶道具

特別出品 桃山～江戸初期 織部瀬戸釉茶入 古箱あり 美術館級 茶道具
特別出品 桃山～江戸初期 鼠志野 足つき向付 美術館級 古箱 骨董 ...

特別出品 桃山～江戸初期 織部瀬戸釉茶入 古箱あり 美術館級 茶道具
オンラインショップ SALE中◇お茶碗残り一点 岡本欣三作 お茶道具◇梅 ...

特別出品 桃山～江戸初期 織部瀬戸釉茶入 古箱あり 美術館級 茶道具
桃山～江戸初期 朝鮮唐津茶碗 盃 古箱 箱書 茶道具-

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru