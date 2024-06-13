アンティーク　陶磁器　帯留め　9個まとめ売り　在銘入り　コレクション

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ご覧頂きましてありがとうございます。(^.^)アンティーク陶磁器帯留めまとめ売りになります。アンティークになりますので経年のくすみ汚れ等、見られます。まとめ売りになりますので単品にての販売は致しておりませんのでご了承下さいませ。※他にも多数の商品を格安にて出品致しております。宜しければ御覧下さい。(((^^;)→#にゃんちゃま#着物#着物小物#訪問着#附け下げ#名古屋帯#袋帯#羽織#道行きコート#振袖#帯揚げ#帯留め#ハンドメイド#着物リメイク#着物生地