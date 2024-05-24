名機 Technics ターンテーブル SP-25 SH-15B2 テクニクス

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☆☆☆☆☆☆☆☆☆★送料無料！★希少×名機!★中古品です！★スピード発送！★早い物勝ちです！☆☆☆☆☆☆☆☆☆●メーカー：technicsテクニクス●型番：SP-25SH-15B2●品名：レコードプレーヤー★SP-25発売:1979年頃価格:当時60000円★SH-15B2発売:1979年頃価格:当時40000円【付属品】・本体のみ※アームは付きません。※画像をご参照下さい。★希少な1点物となりますので、お探しの方はこの機会に是非！！【コンディション】・年式の割に大きなダメージも無く、状態は良好です。破損、割れ等はありません。写真をよくご確認ください。・コンディションには個人差をありますが、多少の擦れや錆などはご容赦下さい。ダストカバーも比較的綺麗です。※写真はスマホで撮影しておりますので、部屋の状況や光の加減等によって実物の印象と誤差が生じる場合がございます。・出来る限りの清掃を行い発送致します。【動作】★基本動作確認済み。★33/45回転し、スピード調整確認済み。★ストロボ点灯★ダストカバーの開閉スムーズ。開けたままの固定も可能。■出品にあたりペット無し喫煙者無し■梱包プチプチ、段ボールで厳重梱包で配送いたします。■発送1日から3日の間で発送させて頂きます。■注意事項１、当方の判断により状態を記載させて頂いております。商品の状態に神経質な方は入札をご遠慮下さい。2、動作状況は検品時の事を記載させて頂いております。3、専門業者ではないため素人検品、素人保管となる事をご了承下さいませ。4、新品のコンディションをお求めの方はご遠慮下さい。5、商品受け取り後、取引完了前に検品を宜しくお願い致します。商品受け取り後、受け取り評価が未完了であっても、8日以上経過した取引については如何なる対応も致しかねます。ご了承下さい。6、すり替え防止の為、シリアルナンバーを控えおります。種類...ターンテーブル