energy エナジー　明日海りお　DVD

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1度だけ視聴して、大切に保管しておりました。紙のパッケージなので四隅に傷あります。他は綺麗です。プチプチと段ボール箱で梱包して発送いたします。希少品です。定価16200円です。✰一度人の手に渡ったものですので、気になる方はご遠慮ください✰値下げ交渉は出来かねます✰即買い歓迎です✰24時間以内に発送させていただきます宜しくお願い致します。#宝塚#タカラヅカ#明日海りお#月組#花組