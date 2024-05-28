RODE NT2-A 後機 コンデンサーマイク

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20208月に池部楽器さんで購入しました。何度か使用しましたがデシケーターで保管しておりました。別機器購入のため出品させていただきます。多少傷があるのと、ショックマウントも塗装が少し剥がれております。音は全く問題ございませんし、しっかりと保管しておりましたので購入時より音が馴染んでおります。ポップガード、マイクシールド未使用です。元箱説明書あり付属品も全てありです。RODEの傑作ダイヤフラムHF1を搭載し、ハイグレードな音質を実現した定番コンデンサーマイク。それぞれ3段階で切り替え可能な指向性、PAD、ローカット・スイッチを装備し、多様なニーズにこたえます。【2005年MIPA】（MusikMesseInternationalPressAward）受賞のNT2Aの後継モデル。＊猫を飼っているため過度の動物アレルギーの方はおすすめできません。＊包装時に細心の注意をはらって包装いたしますが どうしても小さな毛が入ってしまう事がありますので 気になる方はご遠慮ください。＊トラブル防止の為、クレーム、返品は、 一切お受けしていませんので宜しくお願い致します。種類...マイクロードコンデンサーマイク