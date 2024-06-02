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タロットカード まとめ売り
商品番号 R74960020553
商品名

タロットカード まとめ売り
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 2,994 円
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商品詳細

人気タイトル···にじさんじ即購入❌バラ売り❌値下げ❌タロットカードセット【種類】全1種セット内計25枚（ノーマル各1枚ずつ+レア3枚）※レアは男性・女性・女性【カード紹介】0.THEFOOL:葛葉Ⅰ.THEMAGICIAN:セラフ・ダズルガーデンⅡ.THEHIGHPRIESTESS:樋口楓Ⅲ.THEEMPRESS:リゼ・ヘルエスタⅣ.THEEMPEROR:イブラヒムⅤ.THEHIEROPHANT:不破湊Ⅵ.THELOVERS:アンジュ・カトリーナⅦ.THECHARIOT:加賀美ハヤトⅧ.STRENGTH:相羽ういはⅨ.THEHERMIT:社築Ⅹ.WHEELofFORTUNE:椎名唯華Ⅺ.JUSTICE:長尾景Ⅻ.THEHANGEDMAN:剣持刀也ⅩⅢ.DEATH:ましろ爻ⅩⅣ.TEMPERANCE:健屋花那ⅩⅤ.THEDEVIL:レオス・ヴィンセントⅩⅥ.THETOWER:勇気ちひろⅩⅦ.THESTAR:星川サラⅩⅧ.THEMOON:月ノ美兎ⅩⅨ.THESUN:伏見ガクⅩⅩ.JUDGEMENT:戌亥とこⅩⅩⅠ.THEWORLD:叶レアを確認したのち、帯を処分し暗所にて保管しておりました。素人保管となりますため、初期傷なども含めてご了承ください。
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