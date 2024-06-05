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中国　紫砂朱泥　在銘入　煎茶器
商品番号 C91196396469
商品名

中国　紫砂朱泥　在銘入　煎茶器
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 7,056 円
在庫状況 あり

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商品詳細

約40年前に購入した品です。新品未使用、自宅保管品です。画像をご参照下さいませ。外箱に御座いませんのでご了承下さいませ。
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