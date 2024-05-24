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ミュータントタートルズ　ラファエロ　フィギュア
商品番号 N27080480141
商品名

ミュータントタートルズ　ラファエロ　フィギュア
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュア種類···コレクションフィギュア性別···男ミュータントタートルズのラファエロフィギュアとブルーレイのセットです。買ってから一回開けましたが、それ以外は箱に入れて保管していたので綺麗な状態です。ただ念のため神経質な方はご遠慮下さい。#ミュータントタートルズ
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