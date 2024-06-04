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ミッキー\u0026ミニー　ウエディングイヤーハット
商品番号 W40686135066
商品名

ミッキー\u0026ミニー　ウエディングイヤーハット
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品で購入し、結婚式のウェルカムスペースに使用したのみです(写真4枚目)。使用中以外は、袋に入れて保管しておりました。送料を抑えるため、必要な範囲で折りたたんで発送します。自宅保管にご理解頂ける方は、よろしくお願い致します。※セット売りです。以下、メーカー説明文です。---------------------------------------（メーカー商品説明）●商品説明フォーマルなタキシードフロントのミッキーのイヤーハットを被って、ディズニースタイルでバージンロードを歩くのはいかがでしょうか。ハネムーンに最適なディズニーパークス直送!●詳細ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートとディズニーランド・リゾートのために特別に作られたサテンタキシードフロントのフェルトハット耳にはグリッターの「HappilyEverAfter」の文字が入っています。ボウタイとポケットトリム伸縮性のあるチンストラップ別売りのミニーマウスの花嫁の耳の帽子とマッチしています。ディズニーのフェアリーテイル・ウェディング・コレクションの一部●仕様ワンサイズポリエステル/プラスチック14cm(高さ)×2.5cm(幅)(耳元)×17cm(直径)
http://narcologia.ru/goods/contemplate652977.html
http://narcologia.ru/goods/freezer556098.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle574325.html
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