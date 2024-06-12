アイナナ 和泉一織 リングライト

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プロフ確認後即購入⭕️IDOLiSH7アイナナ和泉一織5周年BeginningNextビギネク(2本)7周年イベントONLYONCEONLY7TH(3本)⚠️出品に迷っているためこのお値段です。〇ライブで数回使用しております○全てのリングライトの電池は抜き取っていますまた抜く際にネジを緩めて取り出しており、ネジ部分が緩めた状態(電池が入れやすいようケース口が開けやすいよう)になっております(画像2枚目参照)○5周年、7周年リングライト共に1つにつきコイン電池CR1616×2個となりますが、こちらは付属しませんのでご注意ください○目立った傷や汚れなど見当たりませんが、光に当てると細かな傷や汚れ、スレなど見受けられます○素人検品のため汚れなど見落としている場合がございます○お値下げ、バラ売り共に不可○他出品物とのまとめ買い可【検索用】アイドリッシュセブンアイナナLADANSEMACABREMarieMariageマリマリIDOLiSH7TRIGGERRe:valeŹOOĻダンマカ和泉一織増田俊樹二階堂大和白井悠介和泉三月代永翼四葉環KENN逢坂壮五阿部敦六弥ナギ江口拓也七瀬陸小野賢章八乙女楽羽多野渉九条天斉藤壮馬十龍之介佐藤拓也百保志総一朗千立花慎之介亥清悠広瀬裕也棗巳波西山宏太朗狗丸トウマ木村昴御堂虎於近藤隆一番くじ箔押しウエハース缶バッジぱしゃこれメタルカード色紙花うつるWonderfulOctaveナナイロストアカプ缶メタカ12songscdDVDクリアファイルキーホルダー