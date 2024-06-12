スカーレッド＆バイオレット　レイジングサーフ　シュリンク付き　1BOX

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商品詳細
ポケモンカードスカーレッド＆バイオレット拡張パックレイジングサーフ シュリンク付き 1BOXポケモンセンターで購入発送はプチプチを緩衝材にして包み、ゆうパケットを利用する予定です。検索用ポケモンセンターポケセンレイジングサーフBOXVSTARブイスターVSTARユニバースブイスターユニバースブイユニVユニポケモンポケモンカードゲームポケモンカードポケカVクラカイカミツレピカチュウリザードンミュウツーar9枚ソード＆シールド拡張パックハイクラスパック151Ｖスターユニバース黒炎の支配者ナンジャモミモザリザードンピカチュウsarsrarrrrrrur
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