大谷翔平　2013 BBMカード　SCM

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大谷翔平選手 2013BBMbaseballCards1stversionSCMoriginalcardオリジナルカードルーキー時代の頃の大谷選手のBBMカードになります。サイン、ナンバリング記入されておりません。長期間暗所にて保管しておりました。写真3枚目の通り右下に折り目がついております。傷凹み等も若干あり、けして状態が良いとは言えませんので相場価格より安価にて販売しております。気になさる方はご購入をお控えします。コメントにて値段交渉可能となりますが、いかなる場合も購入された方優先となりますのでその点ご了承ください。即購入可。濡れ防止の為、ローダースリーブのあとOPP袋などに梱包して発送いたします。日ハム大リーグプロ野球ジャンル（スポーツ選手）···野球グッズ種別···その他サイン有無···無し性別···男