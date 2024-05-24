LTD　H-338　8弦　エレキギター

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商品詳細
興味本位で衝動買いした物ですが、結局6弦で充分なので出品します。あまり弾くことことはなかったので、フレットの擦り減りはほとんど無く、ネックもストレートです。一度、ボディをぶつけてしまいボディ表面に打ちコンがありますので、傷汚れがあることはご理解の上購入をお願いします。指板···ローズウッドネック···メイプルボディ···マホガニーピックアップネック···ESPALH-208ブリッジ····ESPALH-208タイプ...ストラトキャスタータイプシリーズ...その他ボディタイプ...ソリッド#エレキギター#8弦ギター#ESP
http://narcologia.ru/goods/cotton504561.html
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