LTD　H-338　8弦　エレキギター

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興味本位で衝動買いした物ですが、結局6弦で充分なので出品します。あまり弾くことことはなかったので、フレットの擦り減りはほとんど無く、ネックもストレートです。一度、ボディをぶつけてしまいボディ表面に打ちコンがありますので、傷汚れがあることはご理解の上購入をお願いします。指板···ローズウッドネック···メイプルボディ···マホガニーピックアップネック···ESPALH-208ブリッジ····ESPALH-208タイプ...ストラトキャスタータイプシリーズ...その他ボディタイプ...ソリッド#エレキギター#8弦ギター#ESP