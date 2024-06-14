未使用 茶道具 仁清写 海松波 水次 片口水注 御室窯 陶印 共箱 二重箱 ...

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茶道具仁清写海松波水次片口水注御室窯でございます。購入後，使用機会が無く保管しておりましたので、未使用品かと思われます。使い勝手の良い上品なお品物です。目立った傷、汚れはございません。とても綺麗なお品物です。サイズ直径約15cm高さ約16.2cm管理番号B-034★不明な点は、購入前に質問してくださいませ。★あくまで中古品なので、新品同様にお考えの方は購入をお控えくださいませ。★発送後のキャンセルは承っておりません。★神経質な方のご入札はご遠慮下さい！慎重にお考えして頂いてから購入宜しくお願い致します。