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FERNANDES ZO-3 ジャンク　ユニオンジャック
商品番号 X81583188490
商品名

FERNANDES ZO-3 ジャンク　ユニオンジャック
ブランド名 フェルナンデス
特別価格 税込 7,203 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ユニオンジャック柄の珍しいzo-3です。音は出ますが、突然ブーってノイズ発し始めてうるさくなります。あと音でないこともあります。基本的に音出さずに使ってました。引越しの為断捨離で売ります。家用のギターとしては丁度良いと思います。ジャンク品として出品しますのでノークレームノーリターンでお願いします。
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