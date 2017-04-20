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商品詳細
ユニオンジャック柄の珍しいzo-3です。音は出ますが、突然ブーってノイズ発し始めてうるさくなります。あと音でないこともあります。基本的に音出さずに使ってました。引越しの為断捨離で売ります。家用のギターとしては丁度良いと思います。ジャンク品として出品しますのでノークレームノーリターンでお願いします。
http://narcologia.ru/goods/Taipei71371.html
http://narcologia.ru/goods/reflector558164.html
http://narcologia.ru/goods/peroration281715.html
FERNANDES ZO-3 ジャンク ユニオンジャック
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FERNANDES ZO-3 ジャンク ユニオンジャック
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http://narcologia.ru/goods/Taipei71371.html
http://narcologia.ru/goods/reflector558164.html
http://narcologia.ru/goods/peroration281715.html
FERNANDES ZO-3 ジャンク ユニオンジャック
FERNANDES ZO-3 ジャンク ユニオンジャック
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