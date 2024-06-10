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最終処分価格です！床の間に飾っていましたが、引越しの荷物整理の為、出品します。一緒に写っている皿立てもお付けします。引越しまでの限定出品です。気に入って下さった方、是非よろしくお願い致します(^^)直径約52cm