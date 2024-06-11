ダンエレクトロ ROE-1 ROEBUCK / ibanez MT10クローン

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DanelectroダンエレクトロROE-1ROEBUCKオーバードライブギターエフェクター新品で購入後、試奏を数回だけして、暗所にて保管しておりました。IbanezのMostortionを手に入れたので、不用になったので出品いたします。写真では、塗装ムラ、くすみ、擦り傷等がありますが初めから意図的にアンティーク風なデザインになっております。1990年代のヒット作、IbanezのMostortionをダンエレクトロとして復活させたヴィンテージペダルです。オリジナルのIbanezのMostortionはチューブアンプ特有のスムーズな歪みと滑らかなサスティーンの表情豊かなオーバードライブサウンドが演出可能。アメリカで設計され、多くのプロミュージシャンが愛用したペダルですが、生産数が非常に少なく今も尚、高値で取引しているレアなペダです。そんなレアなサウンドをダンエレクトロは見事に当時のサウンドの再現に成功しました。もうMostortionを探す必要はありません。ミニスイッチで3つのクリッピング回路を選択可能です。。【Spec】・入力：1/4\"モノラル標準フォンx1・出力：1/4\"モノラル標準フォンx1・電源：DC9Vセンターマイナス※本製品にはバッテリースロットはありません。・コントロール：DIST/LEVEL/BASS/MID/TREBLE・寸法：115×58×58(43+15)mm・重量：260gROEBACKROE-1Danelectro#Danelectro#ROEBACKROE_1#Ibanez#Mostortion#アイバニーズ#モストーション#クローン種類···エフェクター・プロセッサー