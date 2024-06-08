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商品詳細
アフリカのギニアのジャンベです。25年ほ度前に購入し、結構持ち歩いていましたので、傷などもあり、かなり使用感があります。写真でご確認して下さい。高さ 60.5cm直径 32cm重さ 7kg昔は愛用していましたが、使用しなくなり長い間保管していました。このジャンベにもう一度魂を吹き込んで頂けたら、嬉しく思います。
http://narcologia.ru/goods/voiceless240259.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement115199.html
http://narcologia.ru/goods/conception456557.html
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