ソプラノサックス　マウスピース　ボビーデュコフ　D7

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商品詳細
種類...サックスアクセサリー・パーツ...マウスピースレベル...中級者ソプラノサックス メタルマウスピースボビーデュコフ D7D５ D６ D7三本 以上から選定し、保管していた一本です。ハイバッフルの選定品なので吹きやすいです。こちらはあくまで中古品物につき商品の状態に神経質な方はご購入をお控え下さいませ。他にもサックス関係のものを出品しておりますのでどうぞ宜しくお願い致します。新品販売価格 47500
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