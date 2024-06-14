Bacchus CRAFT SERIES ストラトタイプボディ

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商品詳細
タイプ···ストラトキャスタータイプシリーズ···BacchusCRAFTSERIESバッカスクラフトシリーズ「日本製」ストラトタイプボディになります。元からついていたネックプレート付属します。擦り傷、打傷、などありますが木部が見えるような欠けはありません。材質、アルダーネックポケット幅約56mm-56.1mm深さ約15mm
http://narcologia.ru/goods/message160427.html
http://narcologia.ru/goods/reboot871736.html
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