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Bacchus CRAFT SERIES ストラトタイプボディ
商品番号 M58791285661
商品名

Bacchus CRAFT SERIES ストラトタイプボディ
ブランド名 バッカス
特別価格 税込 7,056 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイプ···ストラトキャスタータイプシリーズ···BacchusCRAFTSERIESバッカスクラフトシリーズ「日本製」ストラトタイプボディになります。元からついていたネックプレート付属します。擦り傷、打傷、などありますが木部が見えるような欠けはありません。材質、アルダーネックポケット幅約56mm-56.1mm深さ約15mm
http://narcologia.ru/goods/message160427.html
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