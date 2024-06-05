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MXL V67G-HE コンデンサーマイク
商品番号 B49481146882
商品名

MXL V67G-HE コンデンサーマイク
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◉発送物　マイク・ケース・ショックマウント・ポップガード・マイクケーブルマイクの特性は低域から高域までのバランスが良く、ナチュラルな音質が特徴であらゆるボーカリストに適しています。一通りの付属品が揃っていますので自宅ですぐに本格的なレコーディングが始められます。下記のマイクお探しの方もご検討くださいNT1-ANT2-ANT1ANT2ANT1000NT2000NTKC3000BC2000BV67G-HEV67GNT3AT4040AT4050AT2050AT2035AT4040AT4050AT2050AT2035
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