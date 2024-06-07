羽生結弦　Yuzu Pooh　キーホルダー　ゆずプー　プーさん　キーチェーン

【羽生結弦 YuzuPoohゆずプーキーホルダー】ディズニーストアで2019年に限定で発売されたゆずプーのキーホルダー(yuzupooh)です。タグを取り部屋で飾っていました。汚れ等ございませんが、チェーンに付いている柚子の葉が1つ欠けています。ご了承の上ご購入お願いします。長年の個人保管にご了承願います。防水対策を施し発送致します。【サイズ】全長:約22.5(cm)キャラクター:高さ約12.5×幅6.5×奥行き6.5(cm)チェーン:長さ約16(cm)【素材】ポリエステル【重さ】約39(g)



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