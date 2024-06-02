ポケモンカードゲーム レイジングサーフ未開封ボックスBOX　シュリンク付き

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商品詳細
新品、未開封シュリンク付き商品です。本日発送可能です。適切な梱包で発送をいたします。破れなどは一切ありませんが、シュリンクへの細かな傷や汚れなど完璧をお求めの方はご遠慮下さい。シュリンク付きのまま宅急便コンパクトにて発送を予定しております。返品不可、中身での評価はご遠慮下さい。スカーレット＆バイオレット強化拡張パックレイジングサーフBOXブランド：ポケモンカードゲームパッケージ：BOX1BOXあたりパック数：30.0パック言語：日本語ボックスパックシングル...ボックス(box)
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