10/26出品終了 田原陶兵衛 萩焼掛花入 久田流十二代 尋牛斎花押v620

十三代田原陶兵衛造、萩焼掛花入です。温もりのある土肌のお品です。久田流十二代尋牛斎の花押がございます。背面下部に銘がございます。サイズ直径9.5㎝×高さ15㎝口径3㎝(多少の誤差はお許し下さい）佐川急便(元払)で発送させて頂きます。※北海道、沖縄、離島の場合は別途送料頂きます。※画像で判断して頂き、 ノークレーム、ノーリターンで宜しくお願い致します。疵や直しは見られませんが、時代の経ったものですので、相応のスレがある場合も御座います。商品の状態に過度に神経質な方は入札をお控え下さい。ご落札後の返品はお受けできかねますので、くれぐれもご吟味頂けますようお願い致します。



十三代 田原陶兵衛 萩焼掛花入 栞付 久田流十二代 尋牛斎花押 v620-



十三代 田原陶兵衛 萩焼掛花入 栞付 久田流十二代 尋牛斎花押 v620-



十三代 田原陶兵衛 萩焼掛花入 栞付 久田流十二代 尋牛斎花押 v620-



尋牛斎花押の値段と価格推移は？｜5件の売買データから尋牛斎花押の ...



JChere mercari Proxy Service: 花瓶



JChere mercari Proxy Service: 花瓶



尋牛斎花押の値段と価格推移は？｜5件の売買データから尋牛斎花押の ...



萩焼杵花入 十二代 田原陶兵衛(作) 共箱



2023年最新】田原陶兵衛の人気アイテム - メルカリ



尋牛斎花押の値段と価格推移は？｜5件の売買データから尋牛斎花押の ...



JChere mercari Proxy Service: 花瓶



佳香】松風 尋牛斎花押 幅26cm 胡蝶菊彫手付莨盆 表千家流高倉久田家半 ...



萩焼杵花入 十二代 田原陶兵衛(作) 共箱 | 古美術ささき



尋牛斎花押の値段と価格推移は？｜5件の売買データから尋牛斎花押の ...



萩焼杵花入 十二代 田原陶兵衛(作) 共箱 | 古美術ささき