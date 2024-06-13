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10/26出品終了 田原陶兵衛 萩焼掛花入 久田流十二代 尋牛斎花押v620
商品番号 Y79554242836
商品名

10/26出品終了 田原陶兵衛 萩焼掛花入 久田流十二代 尋牛斎花押v620
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 8,970 円
在庫状況 あり

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商品詳細

十三代田原陶兵衛造、萩焼掛花入です。温もりのある土肌のお品です。久田流十二代尋牛斎の花押がございます。背面下部に銘がございます。サイズ直径9.5㎝×高さ15㎝口径3㎝(多少の誤差はお許し下さい）佐川急便(元払)で発送させて頂きます。※北海道、沖縄、離島の場合は別途送料頂きます。※画像で判断して頂き、　ノークレーム、ノーリターンで宜しくお願い致します。疵や直しは見られませんが、時代の経ったものですので、相応のスレがある場合も御座います。商品の状態に過度に神経質な方は入札をお控え下さい。ご落札後の返品はお受けできかねますので、くれぐれもご吟味頂けますようお願い致します。
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