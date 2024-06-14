医者であった親戚が終活だと色々なモノを処分する手伝いをしています。親戚が一時期芸術品に嵌り画廊巡りをして買っていたものです。個人的に、この辺りの知識がないので、質問されても解らないかも知れません。サルボ「潮の香る細道」横44cm 縦69cm発送は、プチプチ等でキッチリ梱包し、着払いでお送りします。



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