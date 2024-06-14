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サルボ「潮の香る細道」
商品番号 C15270380675
商品名

サルボ「潮の香る細道」
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 11,890 円
在庫状況 あり

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商品詳細

医者であった親戚が終活だと色々なモノを処分する手伝いをしています。親戚が一時期芸術品に嵌り画廊巡りをして買っていたものです。個人的に、この辺りの知識がないので、質問されても解らないかも知れません。サルボ「潮の香る細道」横44cm　　縦69cm発送は、プチプチ等でキッチリ梱包し、着払いでお送りします。
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