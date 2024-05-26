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- ■YAMAHA PACIFICA PAC 112J 激鳴、激美 完全調整済
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商品詳細
■YouTubeに音出し動画をUPしてあります。追加コメント欄をご覧ください。■SSHピックアップレイアウトでサウンドの要となるピックアップには、ヤマハオリジナルのシングルコイルとハムバッカー両方を搭載しています。ストラトタイプの最大の魅力である艷やかシングルコイル・サウンドから、レスポールのようなロック・サウンドまで異なるエレキギターの特徴を1本に集約。あらゆるジャンルに適応する優れたポテンシャルを発揮します。通常10万円以上のギターにしか採用されないアルダーボディでこの内容は流石はYAMAHAのクオリティーの高さです。 完全メンテナンス調整クリーニング済です。エレキは調整できる人がちゃんと調整してないと、とても弾けたものではありません。弦高は12フレットで6弦2.0mm、1弦1.75mmで極めて良好です。初心者でも難なく弾けるよう調整してあります。ピックガードにシール跡があります。ボリュームやトーンのノブ、アームのツマミ、ピックアップツマミの色がバラバラですが共にAmazonなどでピックガードで1700円前後、ノブやツマミセットで1000円程度で交換できます。気になる方は交換しいみたらいいと思います。ギグケース付きですがアコギ用のものなので梱包用とお考え下さい。スタンドは付属しません。送料は無料ですが沖縄、北海道は対象外です。ボディ：アルダーネック：メイプル（ボルトオン）指板：ローズウッドピックアップ：GS-F2W(Ceramic)x2、GH-F2W(Ceramic)x1ブリッジ：ヴィンテージタイプ・トレモロ弦長：648mm（ロングスケール）イケベ楽器スーパーライト(09～46)新弦を張っています。定価：￥36,630税込
http://narcologia.ru/goods/cowpox10039.html
http://narcologia.ru/goods/seamless462429.html
http://narcologia.ru/goods/unusable753874.html
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