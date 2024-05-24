Aぇ!group　末澤誠也　ちびぬい　全ツOPメンカラ風衣装

Aぇ!groupのちびぬい用の全ツOPメンカラ風衣装になります。サイズ感の確認の為、当方所有のちびぬいに着用させています。お品物は写真の物を発送させて頂きます。末澤誠也さん着用デザインを参考に製作致しました、ハンドメイド商品です。ハンドメイドのため、気になる方は御遠慮ください。※ちびぬいは付いておりません、衣装のみの販売になります。【4点セット】・ジャケット・シャツ・ズボン・ベルトシャツはスナップボタン式です。⚠こちらは【試作品】になります。通常販売、オーダーのお品物と柄の向きやデザイン、一部のパーツが異なります。また、ベルトが短めです。その他はほとんど遜色ないお品物ですが、試作品としての値引き販売価格になります。商品にはほつれ止め液、布用接着剤を使用しています。一部手縫いの箇所もあります。その他、気になる事がありましたら気軽にコメント下さい。【お値下げ不可】即購入可能ですが、プロフィールご一読いただければ幸いです。この他にも出品させていただいております。また、他のメンバーの衣装のオーダーもお受け致しますので、別のページもよろしければご覧下さい。関西ジャニーズJr.ジャニーズJr.Aぇ!group正門良規末澤誠也草間リチャード敬太小島健福本大晴佐野晶哉ちびぬいお洋服衣装Aッ!と驚き全国ツアー全ツメンカラ衣装全ツOPメンカラ衣装全ツOP衣装フラワー衣装



2023年最新】末澤誠也 ちびぬい 衣装の人気アイテム - メルカリ



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