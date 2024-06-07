グレートムタ 胸像 双龍ver. 直筆サイン入りポストカード付き スタチュー

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商品詳細
※プロフィール必読でお願い致します。写真を撮るために開封したのみの美品になりますが、箱は傷や汚れ色褪せ等があり接着部分の剥がれ(完全にがれてしまう可能性があります)があるためオマケとさせて頂きます。
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