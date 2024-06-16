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〈譲〉・トレカ・チェキ（眞弥さん多め）・マグネットフック（参輝さん、准司さん、日和さん）・アクスタ・コースター（眞弥さん、九条さん、日和さん参輝さん、准司さん）・扇子入れ・DVD/CD・アクキー・タペストリー（日和さん）・カレンダー（置き型）・オンラインくじ（目覚まし時計）・アクスタ・アクキー・チェキホルダー・扇子（生誕祭、サイン入り含む）・一色日和さんデザインTシャツ×2チェキホルダーは眞弥さんカラーになります。（チェキホルダーにはメンバー全員の直筆サイン閃光インストリトルハーツ仙台店で書いて頂いた物になります。）※目覚まし時計ですが、数字記載の表面にスレが御座いますそのことをご理解頂ける方にお譲りします・タオルホルダー・コインケース・缶バッジ・己龍リトルハーツ仙台店に飾ってあったタペストリー（およそ縦104cm×横145cmになります。）など以上になります。大変申し訳御座いませんが、まとめてお取引して下さる方を優先させて頂きます。おまけで一色日和さんの短冊と黒崎眞弥さんのアー写、パネルを付けさせて頂きます。※バラ売り可能ですが、お写真二枚目〜五枚目は全てお取引して下さる方にお譲りさせて頂きます。またバラ売りですと、お値段高くなってしまいます。大変申し訳御座いません。よろしくお願い致します。お写真ですが、全て載せきれ無いため載せておりません。お求めの物等御座いましたら、お気軽にお声掛け下さい。他でも出品しておりますので、必ずお声掛けの上ご購入下さい。己龍/CD/DVD/トレカ/グッズ/チェキ/タペストリー/h.NAOTOブランドgoukRenの第二段黒崎眞弥さんモデルの【肆間壹段大長首廻羽織】黒崎眞弥さん/酒井参輝さん/九条武政さん/一色日和さん/遠海准司さん