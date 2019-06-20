TREASURE フォトブック マガジン (抜けなし)

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★即購入⭕ですが、コメントがある場合は即購入❌プロフも読んでもらえると助かります。TREASURE「TREASURE2ndANNIVERSARYMAGAZINE」です。中身確認の為開封後、元に戻して保管していました。付属品は全て揃っています。画像10枚目のYGSelect特典のトレカもお付けします。画像3〜6枚目のような折れや剥がれがあります。初期傷などが気になる方は購入前にコメントでお尋ねください。緩衝材＋防水包装で発送致します。商品構成(タワレコサイトより引用)・サイズ:210×280×20mm・パッケージスリーブ・フォトブック196p・ボーナスブック52p・メッセージポストカードセット11枚・ランダムフォトカードセット10枚(ランダム)・ランダムセルフィフォトカード4枚(メンバーランダム)・映像認証カード1枚(収録時間30分)オンライン特典・YGSelect特典トレカ2枚(画像10枚目)