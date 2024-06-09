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ポケモンカード ギラティナvstar vstarユニバース ur
商品番号 T10731912657
商品名

ポケモンカード ギラティナvstar vstarユニバース ur
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 3,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。ポケモンカードVSTARユニバース　ギラティナvstarur開封後は、スリーブに入れて保存しております。トラブル防止の為、一律プレイ用となります。折れ、水濡れ防止対策をして発送致します。コメント無しの即購入可能です。
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