ポケモンカード ギラティナvstar vstarユニバース ur

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。ポケモンカードVSTARユニバース ギラティナvstarur開封後は、スリーブに入れて保存しております。トラブル防止の為、一律プレイ用となります。折れ、水濡れ防止対策をして発送致します。コメント無しの即購入可能です。
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