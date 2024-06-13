YAMAHA PACFICA612VIIX MSB マットシルクブルー

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シリーズ···PACIFICAタイプ···ストラトキャスタータイプYAMAHAのエレキギター「PACFICA612VIIXMSB」のマットシルクブルーになります。購入して半年ほど経ちますがあまり弾かなかったので出品します。ギター本体、専用ソフトケース、メンテナンスキットのセットでの出品となります。あくまで使用品ですので神経質な方はご遠慮下さい。包装は段ボールに入れての発送になります。即購入可値下げ不可取り置き不可YAMAHAヤマハエレキギターギターパシフィカPACFICA