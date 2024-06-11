Roland cube10ＧＸ

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商品詳細
Rolandcube10GXローランドキューブギターベースモデリングアンプ社外acアダプター配線+-入れ替えて自作しています。スマホpc等でマーシャルやオレンジベースアンプなどのモデリングの中から3種類を選択入れ替え可能ベースアンプにもなるらしいですエフェクターリバーブコーラススプリングコーラスディレイ等切り替え可能基本動作確認済みアプリを使用してのモデリング変更は確認していません中古品になりす傷、くすみ錆び等有りますので画像確認よろしくお願いします
http://narcologia.ru/goods/response224142.html
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